Cina: Wang conclude viaggio in Asia centrale, "Sco ha creato nuovo modello di cooperazione" (6)

Per ciò che riguarda il Turkmenistan, "il sostegno reciproco è la caratteristica fondamentale dei legami", ha osservato Wan durante un incontro con il presidente turkmeno, Gurbanguly Berdymukhamedov. Il ministro degli Esteri cinese ha invitato le due parti ad accelerare la sinergia riguardo l'iniziativa della Nuova via della seta, delle energie rinnovabili, nelle comunicazioni e nelle aree ad alta tecnologia, così da apportare benefici tangibili ai due popoli. Wang ha ribadito l'urgenza di una cooperazione in materia di sicurezza e ha promesso che la Cina "manterrà una stretta comunicazione con la parte turkmena per gestire le possibili conseguenze della situazione in Afghanistan". Il presidente Berdymukhamedov, dopo aver espresso le sue congratulazioni per il centenario della fondazione del Partito comunista cinese (Pcc), ha anche ribadito l'adesione al principio "di una sola Cina". In occasione del 30mo anniversario delle relazioni tra Turkmenistan e Cina, Wang Yi ha incontrato anche il vice primo ministro turkmeno, Serdar Berdymukhamedov, e il vicepremier, Rashid Meredov. Wang e Meredov hanno concordato di lavorare ad un partenariato strategico a lungo termine nel campo dell'energia, di negoziare nuovi progetti nell'ambito della Nuova via della seta e di formulare piani per i prossimi cinque anni per l'espansione economica. "La Cina e il Turkmenistan collaboreranno nei settori della lavorazione del petrolio e del gas, dello sviluppo sostenibile e dell'energia nucleare, creando una partnership strategica a lungo termine", ha dichiarato Wang.