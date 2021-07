Agroalimentare: Coldiretti su commercio estero, record export cibo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Record storico di esportazioni per l’alimentare Made in Italy, che nei primi cinque mesi ha registrato un valore di quasi 17 miliardi di euro. Lo scrive la Coldiretti, commentando i dati Istat relativi al commercio estero che evidenziano un incremento dell’alimentare pari all’8,9 per cento da gennaio a maggio. Risultato che, secondo la Coldiretti, è stato ottenuto “nonostante le difficoltà degli scambi commerciali e la serrata, che hanno pesantemente colpito la ristorazione italiana ma anche favorito il ritorno alla preparazione casalinga dei pasti, con il boom delle ricette Made in Italy”. “L’ emergenza sanitaria ha provocato una svolta salutista nei consumatori a livello globale, che hanno privilegiato la scelta di prodotti alleati del benessere come quelli della dieta mediterranea”, scrive la Coldiretti. “L’Italia può ripartire dai punti di forza con l’agroalimentare che ha dimostrato resilienza di fronte la crisi e può svolgere un ruolo di traino per l’intera economia”, ha commentato il presidente Ettore Prandini, aggiungendo che per sostenere questo trend di crescita bisognerà agire sui ritardi strutturali dell’Italia e sbloccare le infrastrutture necessarie per migliorare i collegamenti da Nord a Sud. (Com)