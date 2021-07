Covid: Pregliasco, secondo studi J&J efficace, destinarlo agli "ultimi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo Johnson & Johnson ha gli stessi rischi di altri vaccini a vettore virale. Rimane l'attenzione per minimizzare gli eventi avversi, che deve essere un elemento di precauzione. È un peccato perché questo vaccino potrebbe essere utilizzato per servire gli ultimi, che sono ad altissimo rischio". Lo ha detto ai microfoni di iNews24.it, Fabrizio Pregliasco direttore sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, virologo e docente dell'Università degli Studi di Milano, intervenendo sullo studio effettuato da J&J che ha dimostrato l'efficacia del siero monodose sulla variante Delta, oltre che una risposta immunitaria che dura per otto mesi.(Rem)