Ice: presidente Ferro, export nel 2021 tornato superiore a livelli pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni italiane hanno fatto registrare un + 19,8 per cento nel primo quadrimestre 2021 (sui primi 4 mesi 2020) e +4,2 per cento (sui primi 4 mesi 2019): un risultato superiore ai livelli pre Covid. Lo ha sottolineato il presidente dell’Ice, Carlo Ferro, alla presentazione della 35ma edizione del rapporto sul commercio estero “L’Italia nell’economia internazionale”. Durante la pandemia, ha spiegato Ferro, nel confronto con gli altri Paesi, il contributo dell’export al Pil dell’Italia è stato meno sfavorevole di quello delle altre componenti, consumi e investimenti. “Fra i Paesi del G8 l’Italia è seconda per minor flessione dell’export”, ha affermato Ferro secondo cui l’Itali ha performato molto meglio di Francia, Regno Unito e Stati Uniti.(Res)