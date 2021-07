Covid: Pregliasco, utile proroga stato emergenza in ottica di flessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che sia utile una proroga in un'ottica non tanto di controllo, quanto di flessibilità. Questo virus infatti, resterà tra noi ancora per un po'. Il vaccino ci dà la possibilità di conviverci civilmente e questo è dimostrato anche dai risultati ottenuti oggi in Italia, anche nonostante un incremento dei casi. La stessa cosa è successa nel Regno Unito, dove il tasso di mortalità è limitato, anche se si è verificato un aumento di contagi. In Russia invece, dove ci sono stati pochi vaccinati, i casi gravi sono in aumento". Lo ha detto ai microfoni di iNews24.it, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, virologo e docente dell'Università degli Studi di Milano. (Rem)