Covid: Pregliasco, green pass in termini necessità a seconda delle situazioni

- "Dico che è interesse delle istituzioni nazionali aumentare il numero dei vaccinati e trovare modalità per avere la possibilità di riprendere una vita normale con la maggior sicurezza possibile. La vaccinazione riduce i costi sanitari e dà la possibilità di riprenderci la vita. La crescita della variante Delta impone di essere prudenti e avere buonsenso. Sul green pass non è scritto se si è avuto il Sars-CoV-2, o se ci si è sottoposti al tampone o al vaccino. Io lo considero più che altro un modo per dire: 'Io mi proteggo e sto attento per me e per il prossimo'. L'utilizzo del green pass va immaginato in termini di necessità, a seconda della condizione epidemiologica che si presenterà via via". Lo ha detto ai microfoni di iNews24.it, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, virologo e docente dell'Università degli Studi di Milano.(Rem)