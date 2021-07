Cinema: morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attore Libero De Rienzo è morto questa mattina a Roma, aveva 44 anni. Regista e sceneggiatore è stato stroncato da un’infarto nella sua casa. Abitava nella Capitale dall’età di due anni, ma era nato a Napoli, cresciuto nel quartiere di Chiaia. Era sposato con la costumista Marcella Mosca, e lascia due figli di 6 e 2 anni. Aveva vinto il David di Donatello nel 2002 per la sua interpretazione nel film Santa Maradona. Tra i suoi film, A/R Andata+Ritorno del 2004, Fortapàsc di Marco Risi del 2006, Smetto quando voglio del 2014 e nel 2019 il film A Tor Bella Monaca non piove mai. Dopo i funerali la salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla mamma.(Rer)