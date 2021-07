Vaccini: Pregliasco, obbligo per sanitari è sconfitta, sia elemento solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine Pregliasco interviene sull'obbligo vaccinale: "È stato già una sconfitta introdurlo per gli operatori sanitari. È chiaro che il meccanismo dell'obbligo non è una cosa nuova e in Italia è stato istituito per la prima volta nel 1939. In questo momento, per andare a scuola, i bambini devono avere un certificato vaccinale. Oggi ovviamente è necessario il consenso, ma vaccinarsi è un elemento di solidarietà e condivisione. Non ci vedo un problema di privacy". Lo ha detto ai microfoni di iNews24.it, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, virologo e docente dell'Università degli Studi di Milano. (Rem)