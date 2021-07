Recovery: Colao, su digitalizzazione raggiungere 80 per cento obiettivi entro nel 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la digitalizzazione, "ci siamo dati l'obiettivo di arrivare al 2027 con circa l'80 per cento degli obiettivi fissati per il 2030 già completati". Lo ha detto Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, in occasione del convegno del comitato scientifico della Fondazione Aristide Merloni. Si tratta di una "mossa azzardata - ha aggiunto Colao - ma abbiamo triplicato le risorse date alle reti, abbiamo triplicato la digitalizzazione della Pubblica amministrazione e sulla parte di ricerca e competenze è stato fatto un grosso incremento". Nello specifico, si parla di "6,7 miliardi per reti, fibra e 5G, circa 7 miliardi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, 2 miliardi per la digitalizzazione dei dati sanitari e la medicina remota, e i fondi su competenze e capacità digitali", ha concluso il ministro. (Rin)