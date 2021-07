Russia: Ong Project Media si scioglie dopo essere stata riconosciuta come indesiderabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa Project Media, registrata negli Stati Uniti e riconosciuta come indesiderabile dalla Federazione Russa, è in fase di scioglimento e non ha più rapporti finanziari con i giornalisti che lavorano in Russia. È quanto annunciato sul canale Telegram dell'organizzazione, la quale ha chiarito che la squadra continuerà a impegnarsi nel lavoro giornalistico. Il 15 luglio, l'Ufficio del Procuratore generale ha riconosciuto le attività dell'Ong come indesiderabili sul territorio della Federazione Russa. Il ministero della Giustizia della Russia ha incluso otto giornalisti di Project Media, Open Media e Radio Liberty nel registro degli agenti stranieri. (Rum)