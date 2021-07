Ice: presidente Ferro, a inizio 2021 export italiano registra crescita maggiore verso Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni italiane, nel primo quadrimestre del 2021, hanno registrato la maggiore crescita verso la Cina attestandosi ad un + 55,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo ha sottolineato il presidente dell’Ice, Carlo Ferro, alla presentazione della 35ma edizione del rapporto sul commercio estero “L’Italia nell’economia internazionale”. Solo verso il Regno Unito (+2,6 per cento) fra i maggiori mercati, ha spiegato Ferro, si registra un andamento più rallentato. Il valore doganale delle esportazioni di beni e servizi dell’Italia, nel 2020, è stato di 509 miliardi di euro ed esse hanno rappresentato il 29,5 per cento del Pil del Paese. (Res)