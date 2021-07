Afghanistan: il Pakistan nega di aver garantito copertura aerea ai talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan respinge le accuse del primo vice presidente dell’Afghanistan, Amrullah Saleh, secondo cui le forze pachistane avrebbero garantito copertura aerea ai talebani durante la conquista da parte di questi ultimi del punto di frontiera di Spin Boldak, al confine tra i due Paesi. Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Islamabad. Ieri sera Saleh ha accusato le forze aeree del Pakistan di aver “inviato un messaggio di avvertimento ufficiale all’esercito e all’aeronautica dell’Afghanistan”, facendo sapere che “ogni tentativo di espellere i talebani dall’area di Spin Boldak sarebbe stato respinto dal Pakistan”. Il vice presidente afgano ha anche accusato il Pakistan di fornire “intenso sostegno aereo ai talebani in diverse aree” del Paese. Secondo il ministero degli Esteri di Islamabad, invece, le forze aeree pachistane hanno solo protetto lo spazio aereo nazionale. “L’Afghanistan ha comunicato al Pakistan la sua intenzione di condurre un’operazione aerea all’interno del settore pachistano. Islamabad ha risposto che il governo afgano avrebbe potuto agire all’interno del suo territorio, ma ha preso le misure necessarie per salvaguardare le proprie truppe e la propria popolazione”, si legge nel comunicato.(Inn)