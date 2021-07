Milano: Boccalini (Taxiblu), servizio taxi regolare oggi durante sciopero trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Taxiblu 02.4040 Emilio Boccalini attraverso una nota informa che: "Nella giornata di oggi che vedrà alcune categorie del trasporto pubblico scioperare a Milano, i nostri Taxi saranno regolarmente in servizio. In queste ultime ore segnaliamo un aumento ovviamente delle prenotazioni, soprattutto tramite l’applicazione su smartphone o con telefonata ai nostri centralini. Un dato che sicuramente in particolare evidenzia quanto i cittadini siano sempre più organizzati nella pianificazione degli spostamenti in città, anche in giornate come questa di sciopero”. “Un dato sulle prenotazioni che vorremmo trovasse una sua continuità durante gli altri giorni, con il Taxi che ci piacerebbe fosse considerato sempre più per il mezzo pubblico, per quanto non di linea, che è, e sempre più accessibile soprattutto per tante categorie di cittadini oltre che reperibile” aggiunge Boccalini (Com)