Ice: presidente Ferro, made in Italy è volano per la ripartenza post pandemia

- L’eccellenza del made in Italy ha prevalso anche durante la pandemia e oggi fa da volano alla ripartenza. Lo ha detto il presidente dell’Ice, Carlo Ferro, alla presentazione della 35ma edizione del rapporto sul commercio estero “L’Italia nell’economia internazionale”. “In questo quadro dobbiamo ora guardare ai megatrend, già in atto ma accelerati dalla pandemia, che guideranno i modelli di produzione e di consumo nell’epoca post-Covid: digitale, innovazione e sostenibilità”, ha affermato Ferro, osservando che “il Sistema Paese si è mosso, il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un’opportunità unica per costruire le competenze trasversali orientate alle transizioni gemelle, digitale ed ecologica, nuovi fattori critici di successo, anche sui mercati globali, per tutti i settori del made in Italy.”(Res)