Israele: nuovo aumento di contagi Covid, 850 nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Israele sono stati confermati oltre 850 nuovi casi di coronavirus. Lo ha annunciato oggi il ministero della Sanità. Si tratta del dato più alto da marzo scorso, da quando grazie alla campagna vaccinale i casi erano progressivamente diminuiti. Dei 65.125 test eseguiti giovedì, l'1,52 percento è risultato positivo, un tasso leggermente superiore rispetto agli ultimi giorni. L'ufficio del primo ministro, Naftali Bennett, ha annunciato che terrà una riunione alle 14 per discutere dell'aumento della morbilità della variante Delta in tutto il mondo. Nei tre giorni precedenti, i casi giornalieri hanno superato quota 750. Ci sono stati 849.654 casi di contagio dall'inizio della pandemia, che rappresentano quasi un decimo della popolazione. I casi attivi, circa 200 un mese fa, sono arrivati a 5.817 da quando ha preso piede la variante Delta. I casi gravi sono 52 (in calo rispetto ai 53 di ieri), di cui 17 attaccati ai ventilatori. (Res)