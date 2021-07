Reddito cittadinanza: Caritas, 56 per cento poveri escluso dalla misura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 44 per cento dei nuclei poveri fruisce del Reddito di cittadinanza mentre il 56 per cento ne è escluso. E’ quanto emerge dai dati diffusi durante la presentazione del monitoraggio Caritas sul RdC. “In altre parole - si legge - poco più della metà dei poveri non ha il RdC: seppure si registri sempre una percentuale significativa di loro che non riceve il reddito minimo, una simile quota è indubbiamente elevata. I dati ci dicono anche che le famiglie povere escluse tendono più di frequente: a risiedere nel Nord, ad avere minori, ad avere un richiedente straniero e ad avere un patrimonio mobiliare (risparmi) superiore alla soglia consentita. Attualmente sono escluse dalla possibilità di richiedere il RdC 4 famiglie straniere su 10.(Rin)