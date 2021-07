Ice: presidente Ferro, le imprese che esportano sono più forti e reattive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese che esportano sono anche più forti e reattive: Ice persegue una strategia volta ad accrescere il numero di aziende che rientrano in tale categoria. Lo ha detto il presidente dell’Ice, Carlo Ferro, alla presentazione della 35ma edizione del rapporto sul commercio estero “L’Italia nell’economia internazionale”. “Un’azione di rinnovamento che era già iniziata prima e che la pandemia ha reso ancora più opportuna. E che a causa della pandemia vogliamo accelerare”, ha dichiarato Ferro. “Non solo facciamo di più, ma vogliamo farlo in modo nuovo, rapido e flessibile”, ha aggiunto. “In attuazione del Patto per l’Export voluto dal ministro degli Affari Esteri, abbiamo avviato 15 azioni nuove, servizi alle imprese che non c’erano due anni fa”, ha affermato Ferro.(Res)