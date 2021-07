© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre un terzo dei beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) non è povero (i cosiddetti falsi positivi), ovvero il 36 per cento. E’ quanto emerge dai dati diffusi durante la presentazione del monitoraggio Caritas sul RdC. “Quota questa che per la Banca d’Italia è stimabile nel 51 per cento delle famiglie che ricevono il RdC”, prosegue la Caritas.(Rin)