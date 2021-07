Ue: Commissione adotta Nuova strategia forestale, altri 3 miliardi di alberi al 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha adottato oggi la Nuova strategia forestale dell'Unione europea per il 2030, basata sulla strategia dell'Ue sulla biodiversità per il 2030. La Commissione ha spiegato che la strategia contribuisce al pacchetto di misure proposte per ottenere la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e la neutralità climatica nel 2050 nell'Ue. E che aiuta l'Ue a mantenere il suo impegno a migliorare la rimozione del carbonio da parte dei pozzi naturali come previsto dalla legge sul clima. La Commissione ha ricordato che le foreste sono un alleato essenziale nella lotta ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. Funzionano come pozzi di carbonio e aiutano a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici, ad esempio raffreddando le città, proteggendo da forti inondazioni e riducendo l'impatto della siccità. Per questo, la Strategia forestale definisce azioni di tutela delle foreste, prevede lo sviluppo di regimi di pagamento ai proprietari e gestori di foreste per la fornitura di servizi ecosistemici alternativi, ad esempio mantenendo intatte le parti delle loro foreste, e annuncia una proposta per intensificare il monitoraggio, la comunicazione e la raccolta di dati forestali nell'Ue per controllare l'evoluzione e gli sviluppi delle foreste dell'Ue. La strategia è accompagnata da una tabella di marcia per piantare altri tre miliardi di alberi in tutta Europa entro il 2030 nel pieno rispetto dei principi ecologici, "l'albero giusto al posto giusto per lo scopo giusto". (Beb)