Ice: presidente Ferro, prospettive di ripresa commercio mondiale sono solide

- Le prospettive di ripresa del commercio mondiale sono solide. Lo ha detto il presidente dell’Ice, Carlo Ferro, alla presentazione della 35ma edizione del rapporto sul commercio estero “L’Italia nell’economia internazionale”. Le stime di crescita maggiori, secondo quanto spiegato nel rapporto, si avranno per l’Asia orientale (+14,5 per cento nel 2022/2019), l’Asia Orientale (+11,1 per cento), l’America centro-meridionale (+9,4 per cento), l’Oceania (+9,2 per cento), l’Asia centrale (+8,9 per cento) e l’Unione europea (+8,2 per cento).(Res)