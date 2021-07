Afghanistan: ministro Esteri russo, situazione crea rischi di instabilità per Paesi vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Afghanistan sta rapidamente degradandosi, nelle condizioni attuali ci sono rischi reali di un riverbero dell'instabilità negli Stati vicini. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenendo alla sessione plenaria della conferenza internazionale "Asia centrale e meridionale: interconnessione regionale. Sfide e opportunità". "Purtroppo negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un rapido declino della situazione in Afghanistan. Alla luce del precipitoso ritiro dei contingenti Usa e Nato, l'incertezza sull'evoluzione della situazione politico-militare in questo Paese e nei suoi dintorni è in forte aumento. La crisi afghana aggrava la minaccia terroristica e il problema del traffico illegale di droga, che ha raggiunto un livello senza precedenti", ha affermato il ministro russo. "È evidente che nelle condizioni attuali ci sono rischi reali di un trasferimento dell'instabilità verso gli Stati confinanti", ha aggiunto Lavrov. (Rum)