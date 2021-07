Cuba: FI Giovani al fianco del popolo cubano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insurrezione popolare in corso a Cuba è la conseguenza della continua privazione delle libertà imposta da decenni dal regime comunista ai cittadini del paese, determinando una crisi economica e sociale molto grave. Così in una nota congiunta il Coordinatore nazione di Forza Italia Giovani, Marco Bestetti, e il segretario internazionale dei giovani azzurri, Marco Parroccini. "La presenza nelle strade di migliaia di cittadini, molti dei quali giovani, rappresenta tutta l'insofferenza del popolo cubano e il loro incomprimibile desiderio di libertà. La violenta repressione attuata dal regime - prosegue la nota - è davvero inaccettabile. Si tratta dell'ennesima dimostrazione di come il comunismo reale causi solo miseria e indigenza a tutte le popolazioni che vi sono costrette. Forza Italia Giovani - conclude la nota - fa appello al governo ed alla comunità internazionale affinché intervengano a difendere il diritto alla libertà, alla democrazia e al rispetto dei diritti del popolo cubano. Cuba non sei sola!". (Com)