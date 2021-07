Imprese: Unicredit Foundation conferma sostegno a studio e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest’anno Unicredit Foundation rilancia i suoi concorsi più prestigiosi rivolti a giovani talenti europei, confermando il proprio impegno a sostegno dello studio e della ricerca: otto concorsi per 32 borse di studio e di ricerca, per un ammontare complessivo di circa 1,2 milioni di euro. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. "Nonostante il periodo difficile, che ha richiesto un grande impegno nel contrasto della pandemia, Unicredit Foundation non ha fatto venir meno il proprio sostegno allo studio e alla ricerca nei campi dell’economia e della finanza rinnovando i bandi di concorso e aumentando il numero complessivo delle borse offerte: attraverso queste iniziative, la Fondazione intende non solo sostenere la specializzazione all’estero degli studenti più meritevoli finanziando corsi di dottorato, master e brevi soggiorni all’estero ma anche favorire la ricerca, lo sviluppo dei talenti e il rientro dei cervelli in Europa”, ha commentato Maurizio Beretta, presidente di Unicredit Foundation. Di seguito l’elenco e i dettagli dei bandi aperti: tre borse di studio Marco Fanno e due borse di studio Crivelli Europe rivolte a studenti in economia o finanza che desiderano iscriversi a un corso di dottorato di ricerca all'estero a partire dall'anno accademico 2022-2023. Si tratta di borse annuali e rinnovabili per un secondo anno. L'importo annuo di ogni borsa ammonta a 32.500 euro (al lordo delle imposte). (segue) (Com)