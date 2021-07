Imprese: Unicredit Foundation conferma sostegno a studio e ricerca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora: quattro borse Modigliani Research Grant, con l’obiettivo di sostenere l'attività di ricerca in Europa, rafforzando la collaborazione tra università; tre Foscolo Europe top-up fellowship, per attrarre e trattenere in Europa i migliori giovani economisti che stanno svolgendo la propria attività all'estero. La Fondazione assegnerà ai dipartimenti di ricerca vincitori un contributo annuo lordo di 50 mila euro: la borsa avrà inizio il primo ottobre 2022 e durata triennale. L'elenco si arricchisce con il lancio di ben dieci borse Study Abroad Exchange Programme, quest'anno arrivate alla loro undicesima edizione, per trascorrere un periodo di studio all'estero presso qualsiasi università del perimetro Unicredit e con cinque Economics Job Market Best Paper Award per giovani dottorandi e dottorati in economia o finanza che parteciperanno all'European Job Market a Barcellona a dicembre. Infine, anche quest’anno Unicredit Foundation lancerà, oltre a tre Marco Fanno Fellowships del valore lordo di 45 mila euro ognuna, due Saccomanni Scholarships ed. 2021: le borse di studio, del valore di 65 mila euro lordi ognuna, coprono un periodo di due anni e sono destinate a sostenere studenti europei che intendano specializzarsi nei campi della finanza, economia internazionale e politiche monetarie. (Com)