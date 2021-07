Francia: presidente Alta Francia Bertrand, tempo di mettere fine al "disordine"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tempo di porre fine al "disordine" che c'è in Francia con "un'offensiva repubblicana". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" Xavier Bertrand, ex membro dei Repubblicani, presidente della regione dell'Alta Francia e candidato alle prossime elezioni presidenziali. "Restauriamo le forme di autorità senza le quali non c'è civilizzazione: l'autorità dello Stato, il rispetto della legge, delle istituzioni, di quelli che incarnano questa autorità", afferma Bertrand. Il presidente dell'Alta Francia dice di voler lanciare il "risanamento" del Paese per ormai il "punto di non ritorno" è vicino. "È con questo spirito che mi presento davanti ai francesi. Da questa estate, per tutta l'estate, gli andò incontro con delle proposte sulla sicurezza e la giustizia sociale con la feroce volontà di convincerli che la politica non è morta", dice il presidente dell'Alta Francia. L'ex esponente dei Repubblicani evoca poi le misure annunciate dal presidente, Emmanuel Macron, il 12 luglio per arginare la crisi del coronavirus. Bertrand si dice d'accordo con l'estensione del pass sanitario ma contesta "l'impreparazione della messa in atto" di questo strumento. Non si può scaricare la responsabilità nell'esecuzione di simili misure sulle aziende senza prevedere "periodi transitori e senza fissare un quadro chiaro", spiega il presidente dell'Alta Francia. (Frp)