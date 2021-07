Covid: Costa, contagi non possono più essere parametro principale di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul possibile cambio dei parametri per le zone di rischio "non possiamo continuare ad avere come parametro di riferimento il numero dei contagi. Oggi lo scenario è cambiato, dobbiamo valutare con attenzione le ospedalizzazioni e l’occupazione delle terapie intensive". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa (NcI) su Radio Cusano Campus. "La situazione - ha spiegato - è dinamica e anche i provvedimenti che vengono presi devono essere dinamici. Giusto valutare anche il numero dei contagi, ma non può più essere quello il parametro principale per determinare le fasce di rischio delle Regioni”. (Rin)