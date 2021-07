Hong Kong: governo prepara ulteriore irrigidimento della legge sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong approfondirà l'attuazione della legge sulla sicurezza nazionale per soddisfare le aspettative del governo nazionale di Pechino. Lo ha dichiarato oggi il capo esecutivo della città, Carrie Lam, spiegando che Pechino ha chiesto ad Hong Kong di consegnare alla giustizia le circa 60 persone sinora incriminate ai sensi della legge. Lam ha affermato che un altro compito della sua amministrazione è quello di "rafforzare la guida e la supervisione delle scuole locali, delle organizzazioni sociali, dei media e dei social media, al fine di prevenire atti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale". Le dichiarazioni giungono dopo che il capo dell'Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao, Xia Baolong, ha dichiarato che "da quando la legge sulla sicurezza è stata varata ad Hong Kong lo scorso anno, i risultati sono stati notevoli". (Cip)