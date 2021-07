Droga: blitz a Messina, smantellata rete di spaccio “porta a porta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nome dell’operazione “Drug express” condotta oggi a Messina prende spunto dal sistema usato dai pusher per lo smercio dello stupefacente che veniva distribuito con modalità “porta a porta”. I componenti del gruppo criminale passavano presso le abitazioni dei clienti, in particolare detenuti agli arresti domiciliari impossibili a uscire di casa, e consegnavano i quantitativi di droga, sempre minimi per ridurre il rischio di essere arresttati. Gli ordini invece venivano fatti via messaggio utilizzando un linguaggio in codice per intendere la droga, chiamata ad esempio “pizza”. A capo dell'associazione è stato individuato un tunisino residente a Torregrotta (ME), destinatario di misura cautelare in carcere.(Ren)