Migranti: “De Telegraaf”, con Salvini meno sbarchi e meno morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Matteo Salvini al Viminale erano diminuiti sbarchi e morti in mare: prima e dopo di lui, le statistiche sono peggiorate e “questo dà spunti di riflessione”. Lo scrive oggi il quotidiano olandese “De Telegraaf”. Il giornale ricorda che nel 2017 “in Italia erano entrati quasi 120 mila migranti” e al governo c’era il centrosinistra. “Ci furono anche più di 3 mila morti quell’anno, una media di quasi dieci al giorno” e l’insoddisfazione per questa realtà contribuì al successo elettorale della Lega nel 2018. “Come ministro dell'Interno, Salvini ha cambiato radicalmente rotta. Si è semplicemente rifiutato di permettere ai migranti di mettere piede sul suolo italiano. A volte c'erano casi eccezionali. Ma nella prima metà del 2019, erano arrivati solo più di 3 mila migranti”, si legge sul quotidiano olandese. “Quel numero è aumentato di nuovo dopo che Salvini si è dimesso dal governo nell'agosto di quell'anno, eppure quasi 1.300 migranti sono annegati in tutto il 2019. Ancora troppo. Ma se lo confronti con gli anni precedenti e se consideri che abbiamo già quasi lo stesso numero di vittime a luglio, è una cifra notevolmente bassa”, si legge su “De Telegraaf”.(Beb)