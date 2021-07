Etiopia: autorità dei media sospende licenza quotidiano "Addis Standard", legittima i tigrini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per i media etiope (Ema) ha sospeso la licenza del quotidiano "Addis Standard", che accusa di legittimare "il gruppo terroristico" delle forze del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) e di sostenerne i suoi piani. Nell'annunciarne la sospensione, l'Autorità ha dichiarato che l'impegno per la libertà di stampa "comporta responsabilità". Forte preoccupazione è stata espressa dalla società editrice del giornale, Jaken Publishing, secondo la quale non ci sono state le "dovute spiegazioni" da parte del regolatore, mentre la redazione della testata si è detta "profondamente turbata" dalla decisione e ha fatto sapere di aver sospeso tutte le attività a partire da ieri. La direzione della Jakenn Publishing ha pubblicato un messaggio su Facebook nel quale annuncia ai suoi "stimati lettori" la "sospensione temporanea" delle pubblicazioni e di tutte le attività annesse. "La gestione di Jakenn si rammarica profondamente ed è turbata dalla decisione assunta oggi dall'Ethiopian Media Authority (Ema) di richiamare la licenza di media recentemente rilasciata da Jaken senza doverose spiegazioni. Vorremmo assicurare ai nostri stimati lettori che Jakenn perseguirà tutti i mezzi disponibili per assicurarsi che la libertà di stampa sia debitamente rispettata, come sancito dalla Costituzione dell'Etiopia, nonché dai nostri consolidati principi di giornalismo etico", si legge nel testo.(Res)