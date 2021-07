Camera: oggi audizioni su efficienza processo penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, venerdì 16 luglio, dalle ore 13:45, la commissione Giustizia, svolgerà, in videoconferenza, l'audizione di Giuseppe Santalucia, presidente Associazione nazionale magistrati, Franco Coppi, professore emerito di diritto penale, Vittorio Manes, professore ordinario di diritto penale, Stefano Preziosi, professore ordinario di diritto penale, Armando Spataro ex procuratore della Repubblica di Torino, Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro studi Livatino e magistrato della Corte di cassazione e Giandomenico Caiazza, presidente Unione camere penali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge riguardante la delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello. L'appuntamento - riferisce una nota di Montecitorio - verrà trasmesso in diretta web tv e sul canale satellitare. (Com)