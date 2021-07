Hong Kong: Festival di Cannes proietta documentario su proteste pro-democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Festival di Cannes farà da palcoscenico alla presentazione di un nuovo documentario del regista di Hong Kong Kiwi Chow Kwun-wai, che racconta le proteste pro-democrazia di Hong Kong del 2019 e fa luce sulle storie dei manifestanti. Lo ha annunciato il regista, affermando che il documentario, intitolato "Revolution of Our Times", intende "mantenere viva la memoria del movimento" protagonista del movimento pro-democrazia schiacciato lo scorso anno dal varo della nuova legge sulla sicurezza nazionale. "Essere in grado di avere una prima al festival di Cannes è una occasione per far sapere al mondo che ci sono ancora persone che persistono a Hong Kong", ha detto Chow. Il regista ha anche detto di aver lavorato liberamente al documentario, senza cercare di pensare al potenziale contraccolpo del governo. "Siamo orgogliosi di proporre questo film, attraverso il quale il cinema può far luce su un momento importante della cronaca mondiale", ha dichiarato il direttore del festival di Cannes, Thierry Fremaux, in una nota. (Cip)