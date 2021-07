Romania: commissaria Ue Kyriakides oggi a Bucarest per discutere della campagna di vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria europea per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, si reca oggi in visita di lavoro a Bucarest, dove incontrerà il ministro della Sanità romeno, Ioana Mihaila, per discutere dello sviluppo della campagna nazionale di vaccinazione a Bucarest e si recherà poi in visita in un centro di immunizzazione. Secondo un annuncio della Rappresentanza della Commissione europea in Romania, le discussioni si concentreranno sulla Strategia vaccinale dell'Ue e sulla campagna nazionale di vaccinazione in Romania, nonché sul percorso da seguire per le proposte all'interno dell'Unione europea sulla salute. "L'Ue ha mantenuto fede al suo impegno di distribuire dosi sufficienti, circa 500 milioni, per vaccinare il 70 per cento della popolazione adulta dell'Ue. Ora lavoreremo a stretto contatto con i nostri Stati membri per garantire che raggiungano i loro obiettivi sul territorio. La variante Delta che è più trasmissibile e che già è presente nell'Ue rappresenta un grave rischio per le persone non vaccinate", ha detto la commissaria. (segue) (Rob)