Romania: commissaria Ue Kyriakides oggi a Bucarest per discutere della campagna di vaccinazione (2)

- "Dato che solo il 30 per cento della popolazione adulta è stata completamente vaccinata, la Romania ha bisogno di raddoppiare i suoi sforzi di vaccinazione durante l'estate. Il messaggio è chiaro: la vaccinazione è e sarà l'arma più potente contro le varianti di questo virus. Non vedo l'ora di discutere su come l'Ue possa continuare a sostenere la campagna nazionale di vaccinazione in Romania", ha affermato Kyriakides prima della sua visita in Romania. La Rappresentanza della Commissione Ue in Romania afferma inoltre che le presenti azioni fanno parte degli sforzi in corso della Commissione e dell'impegno di Kyriakides a sostenere la conduzione delle campagne di vaccinazione nazionali contro il Covid-19 negli Stati membri. (Rob)