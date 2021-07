Colombia-Haiti: Duque, alcuni ex militari a conoscenza del piano criminale su Moise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parte degli ex militari colombiani arrestati dalla Polizia di Haiti era a conoscenza del piano di uccidere il presidente Jovenel Moise. Lo ha detto il presidente della Colombia, Ivan Duque, riassumendo alla stampa nazionale gli ultimi elementi delle indagini sul "commando" di 28 elementi, 26 colombiani e due statunitensi di origine haitiana. "Ci sono persone che per quanto sta emergendo, erano a conoscenza dell'attentato che si stava per compiere", ha detto Duque. "D'altra parte, pare che all'interno del gruppo c'erano persone che avevano ricevuto istruzioni diverse", ha proseguito il presidente invitando però ad essere "assolutamente franchi: indipendentemente dal livello di conoscenza che avessero, ciò che è evidente è che c'è una partecipazione di tutto questo gruppo nell'attentato. Stiamo collaborando con le autorità di Haiti", ha aggiunto Duque pronto ad accompagnare tutte le eventuali sanzioni "esemplari" previste dalla legge di Haiti in caso sia dimostrata la loro colpevolezza. (segue) (Mec)