Colombia-Haiti: Duque, alcuni ex militari a conoscenza del piano criminale su Moise (2)

- Il presidente ha parlato di "informazioni importanti" trasmesse agli inquirenti haitiani, come il pagamento dei biglietti aerei degli integranti il commando "da parte di una impresa in Florida, Usa, abbiamo contattato persone che erano state chiamate per partecipare al viaggio e che ala fine non hanno aderito e abbiamo ricostruito pezzo dopo pezzo, dal lato nostro tutto ciò che ha acche vedere con questi fatti", ha spiegato. "C'è stato un processo, chiamiamolo di reclutamento, di persone che avevano esperienza in materia di sicurezza e soprattutto di persone che erano state in operazioni speciali", ha aggiunto Duque. Nelle ore precedenti, fonti del Pentagono citate dai media statunitensi avevano confermato che alcuni degli arrestati avevano partecipato a programmi di addestramento militare Usa. (segue) (Mec)