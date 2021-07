Colombia-Haiti: Duque, alcuni ex militari a conoscenza del piano criminale su Moise (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le testimonianze fornite ai media di parenti e amici di alcuni degli arrestati avevano fatto pensare che almeno venti degli indagati fossero all'oscuro dei piani criminali, convinti di aderire a una delle tante missioni di sicurezza privata, per le quali gli ex militari colombiani sono particolarmente ricercati. La "confessione" di uno degli arrestati aveva peraltro rivelato la presenza di un nucleo consapevole di dover mettere in pratica un "progetto criminale": l'arresto di Moise, che col passare dei giorni sarebbe diventato l'omicidio. Una ricostruzione della colombiana "Caracol Tv" riconduceva la regia dell'omicidio a Claude Joseph, il primo ministro ad interim che Moise aveva revocato il giorno prima di morire, e che avrebbe invece mantenuto il comando del Paese proprio in virtù della situazione di emergenza, motivo di una parallela crisi istituzionale. (segue) (Mec)