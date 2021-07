Abruzzo: Fedele (M5s), non stupito da nuova governance Parco Velino-Sirente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi stupisce la nomina del centrodestra abruzzese che mette alla guida del Parco Sirente Velino, Francesco D'Amore uno dei principali fautori del vergognoso taglio che questa giunta a trazione Lega, Fratelli D'Italia e Forza Italia ha applicato all'unico parco di sua competenza". Così il consigliere regionale Giorgio Fedele (M5s) commenta la nomina della nuova governance del Parco Velino Sirente. "Lo avevo addirittura preannunciato in alcune interviste e nello stesso Consiglio regionale che la scelta sarebbe potuta ricadere su D'Amore: non sono certo un veggente, ma i giochi politici legati alle azioni di questa maggioranza ormai sono abbastanza chiari a tutti. Si sta - aggiunge Fedele - dando il Parco proprio a quella mano che ha azionato i motori per tagliarlo. Ora vedremo cosa saranno capaci di fare al territorio con i primi documenti che questo direttivo dovrà predisporre, ovvero il Piano Parco e il Regolamento. Di una cosa sono certo, noi saremo lì a leggere ogni parola continuando a combattere per salvare quanto più possibile del nostro Parco Sirente Velino e limitare i danni che potrebbero scaturire dalle azioni di chi, fino a oggi, non si è dimostrato all'altezza di tutelare la regione verde d'Italia". (Gru)