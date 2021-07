Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta un importante ritrovamento archeologico dagli scavi di piazza Augusto Imperatore. Interverranno: Daniela Porro, Soprintendente speciale di Roma; Claudio Parisi Presicce, Direttore dei musei archeologici e storico-artistici di Roma Capitale. Museo dell'Ara Pacis a Roma (ore 9:30)- La sindaca di Roma Virginia Raggi e il vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, partecipano all'iniziativa di Bird che annuncerà l'estensione del proprio servizio di monopattini a noleggio in diversi nuovi quartieri periferici di Roma. Largo Sergio Pugliese al quartiere Montesacro Alto, in prossimità della Chiesa di San Mattia (ore 11:00) (segue) (Rer)