Molise: Federico (M5s), modificare dl Semplificazione per non togliere risorse a Sud e aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna assolutamente abrogare l'articolo 59 del decreto Semplificazioni per salvare il principio di perequazione infrastrutturale in favore del Sud Italia, delle aree interne e delle zone montane". Lo chiede il portavoce del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati, Antonio Federico, che auspica la convergenza e l'impegno sul tema di tutte le forze politiche presenti in Parlamento. "Già nelle scorse settimane - aggiunge - in commissione Questioni regionali, il parlamentare molisano aveva chiesto e ottenuto di inserire un preciso riferimento alla tutela delle aree interne e montane all'interno della relazione sul decreto per la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E già allora aveva chiesto di continuare a lavorare per la tutela del Mezzogiorno in Commissione congiunta Affari costituzionali e Ambiente dove ora è in discussione il 'Semplificazioni'. (segue) (Rin)