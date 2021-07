Molise: Federico (M5s), modificare dl Semplificazione per non togliere risorse a Sud e aree interne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo inaccettabile - spiega Federico - che nel decreto sia stata inserita una norma che sottrae fondi già destinati al Sud, alle aree interne e a quelle montane. Per questo - prosegue Federico - ho presentato un emendamento soppressivo con cui ripristinare la precedente perequazione infrastrutturale che puntava proprio a tutelare e rilanciare il Mezzogiorno. Credo che in questo momento sia importante andare oltre le visioni di parte. Per questo voglio sperare che anche gli altri partiti capiscano la gravità del provvedimento e siano d'accordo sull'importanza di abrogare l'articolo 59 del decreto per investire in opere e risorse fondamentali per il Sud Italia. Del resto, anche la Conferenza Stato-Regioni ha già preso una decisione unanime in tal senso". "Con la scorsa Legge di Bilancio - conclude Federico - abbiamo istituito un fondo da 4,6 miliardi di euro nei prossimi 12 anni proprio per assicurare la realizzazione di interventi di perequazione, quindi opere utili a permettere al Sud di recuperare il divario infrastrutturale su ospedali, strade, scuole, ferrovie, porti e aeroporti. Ora non possiamo permettere che quei fondi siano dirottati altrove". (Rin)