Imprese: Xiaomi supera Apple per vendite nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di smartphone cinese Xiaomi ha superato la statunitense Apple, diventando il secondo fornitore mondiale di telefoni cellulari nel secondo trimestre grazie alle crescenti vendite in America Latina, Africa ed Europa, secondo gli ultimi dati forniti dalla società di ricerca Canalys. L'azienda cinese cinese ha rappresentato nel secondo trimestre 2021 il 17 per cento del mercato globale. Xiaomi si colloca in classifica prima di Apple, con una quota globale del 14 per cento, ma alle spalle del gigante dell'elettronica Samsung, che invece detiene una quota del 19 per cento. Lei Jun, amministratore delegato di Xiaomi, ha condiviso la notizia sul social media Weibo. Il primo produttore di smartphone cinese continua ad avanzare nei mercati emergenti, con una crescita del 300 per cento in America Latina e del 150 per cento in Africa, secondo Canalys. Xiamo ha visto crescere le proprie vendite del 50 per cento anche nell'Europa occidentale. (Cip)