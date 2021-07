Egitto: ambasciatore a Khartum, stabilità del Sudan parte integrante della nostra sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore dell'Egitto in Sudan, Hossam Issa, ha incontrato il generale Shams El Din Kabashi, membro del Consiglio sovrano sudanese per discutere di varie dimensioni delle relazioni bilaterali e strategiche tra i due Paesi e di questioni regionali di interesse comune. Secondo il quotidiano “Al Masry al Youm”, il diplomatico ha affermato che l'incontro si è occupato di dare seguito agli sforzi dell'Egitto per sostenere la fase di transizione e raggiungere la pace e la stabilità nel Sudan, sottolineando a tal proposito che “la stabilità del Sudan è parte integrante della stabilità dell'Egitto”, circostanza che “si riflette nel continuo slancio delle relazioni bilaterali tra i due Paesi”. (Res)