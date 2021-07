Sociale: De Vito (FI), grazie a commissione capitolina per ok su proposta garante anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo grande soddisfazione a nome di Forza Italia per il parere unanime reso ieri dalla commissione politiche sociali sulla proposta di delibera a mia firma per l'istituzione del garante per gli anziani". Lo dichiara in una nota il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito di Forza Italia. "Si tratta di una proposta di grande civiltà - aggiunge -, già approvata in altri comuni come Genova, ancor più ove si consideri che nella città di Roma vivono oltre 600.000 persone over 65, con una tendenza all'aumento, ed è quindi fondamentale istituire una figura che garantisca i loro diritti: nessuno deve rimanere indietro Inoltre il tema dell’invecchiamento attivo – sottolinea De Vito – è fondamentale. E' importante consentire alle persone anziane il massimo sviluppo della loro vita e di poter mettere a disposizione della città, della società ed in particolare dei più giovani il loro bagaglio esperienziale, i propri valori, le competenze, le capacità e la loro umanità". Infine il presidente dell'Aula Giulio Cesare ringrazia il coordinatore della consulta anziani di Forza Italia Roma, Alberto D'Ettorre, tutti gli attivisti della consulta ed il responsabile delle consulte di Forza Italia Pierluigi Borghini "per l'ottimo lavoro svolto e per la fondamentale collaborazione". (Rer)