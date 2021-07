Cina: al via le transazioni online dei certificati di emissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato nazionale cinese dei certificati di emissione dell'anidride carbonica carbonio ha iniziato le transazioni questa mattina, un passo significativo per aiutare il Paese a ridurre la propria impronta di carbonio e raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti dal governo. Lo riporta il ministero dell'Ambiente cinese, specificando che il meccanismo di scambio funziona secondo il principio "cap and trade", consentendo di scambiare le emissioni di carbonio come una merce. Le negoziazioni sono iniziate presso lo Shanghai Environment and Energy Exchange con il prezzo di apertura della quota di carbonio a 48 yuan (7,4 dollari Usa) per tonnellata. Alla prima sessione di scambi hanno partecipato oltre duemila aziende dell'industria energetica che emettono più di quattro miliardi di tonnellate all'anno. Il primo accordo è stato siglato a 52,78 yuan (8,16 dollari) per tonnellata, con un totale di 160 mila tonnellate di emissioni per un valore di 7,9 milioni di yuan scambiate. Il ministero dell'Ambiente cinese fissa il tetto alla quantità totale di emissioni di carbonio per l'anno, quindi le aziende ricevono o acquistano quote di emissioni all'interno del tetto. (Cip)