Covid: Picierno (Pd), circolazione virus aumenta, applicare modello Macron su Green Pass

- Il report elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità evidenzia come la diffusione del Covid sia in progressivo aumento, trainato dalla variante Delta. Lo afferma, in una nota, l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno, secondo cui la buona notizia è che il tasso di ospedalizzazione e i ricoveri in terapia intensiva ancora non si avvicinano a soglie preoccupanti. "Unico strumento per contrastare la diffusione del virus, tutelando la salute pubblica e al contempo le attività economiche, è ovviamente il vaccino. Per questo adottare il modello Macron sul Green Pass sarebbe determinante per accelerare le vaccinazioni e frenare il virus. Mi auguro che Meloni e Salvini accantonino ogni tatticismo elettorale e accettino ragionevolmente di far tornare l'Italia a una definitiva normalità, tramite il green pass", aggiunge Picierno.(Rin)