Rai: Romano (Pd), Meloni sbaglia bersaglio ma servizio pubblico richiede presidenza condivisa

- E’ nell’interesse del Servizio Pubblico Radiotelevisivo che non vi sia neanche il sospetto di un monopolio politico di parte sulla governance della Rai. Per questo "è utile e auspicabile che sul nome scelto per la presidenza Rai vi sia una verifica ampia e condivisa, prima e non dopo il voto in Commissione di Vigilanza. Noi non ripeteremo il modello Foa”. Lo scrive su Facebook Andrea Romano, deputato Pd e membro della Commissione di Vigilanza, che risponde così alle critiche mosse da Giorgia Meloni: “La polemica della Meloni sbaglia bersaglio, chiedendo l’intervento del Quirinale per quello che è stato evidentemente un problema nato nella sua parte politica: il Parlamento ha votato liberamente i membri del Consiglio di Amministrazione, ma la destra è esplosa e Fratelli d’Italia ha perso la sua poltrona. Tutto qui”. (Rin)