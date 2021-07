Difesa: Kosovo, sottosegretario Mulè alla cellula operativa cibernetica di Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, ha visitato questa mattina a Peja la cellula operativa cibernetica (Coc) impiegata nella missione Kfor in Kosovo, deputata alla difesa delle reti non classificate usate dal contingente militare nazionale per la condotta di possibili operazioni cibernetiche nell'ambito delle 'defensive cyber operations'. Lo riferisce un comunicato stampa. "Questa cellula operativa cibernetica ha un compito strategico non solo perché protegge gli assetti militari e supporta le capacità nazionali, ma perché garantisce la condotta delle possibili operazioni cibernetiche difensive nell'area delle operazioni militari, nel rispetto della missione istituzionale. È una best practice italiana da esportare all'estero perché rappresenta un valore aggiunto nei Teatri operativi e un'eccellenza nazionale in un settore cruciale per il mantenimento della sicurezza e della stabilità internazionale", ha dichiarato il sottosegretario a margine della visita presso la base di Villaggio Italia in Kosovo. (Com)