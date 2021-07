Kosovo: ministra Industria, iniziativa mini Schengen nei Balcani è "trappola" per il Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e i premier di Albania e Macedonia del Nord, Edi Rama e Zoran Zaev, hanno avuto lo scorso 29 giugno un incontro in formato video. Secondo una nota diramata dalla presidenza serba della Repubblica, al centro del colloquio è stata l'iniziativa denominata Mini Schengen per una libera circolazione di persone, beni, capitali e servizi nell'area dei Balcani occidentali. Gli interlocutori hanno discusso gli ulteriori passi da compiere nella cooperazione regionale, intesa come processo vitale per il progresso della regione e del suo percorso europeo. Il presidente serbo e i primi ministri di Albania e Macedonia del Nord hanno espresso l'auspicio che la libera circolazione possa essere attuata al più presto. "Siamo consapevoli che solo lavorando insieme e accettando la cooperazione regionale all'interno di varie iniziative come il mercato comune, Mini Schengen, i corridoi verdi o il processo di Berlino, possiamo avvicinare le nostre economie, aumentare il benessere della nostra gente e portare avanti i grandi investimenti", hanno concluso i tre esponenti politici. (segue) (Alt)