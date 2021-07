Speciale difesa: Kosovo, cambio alla guida del Comando regionale Ovest della missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 6 mesi di mandato, il colonnello Francesco Maioriello ha ceduto la guida del Comando regionale Ovest (RC-W) della missione Kfor al colonnello Andrea Bertazzo. Alla cerimonia militare hanno presenziato il sottosegretario di Stato alla Difesa, Giorgio Mulè, il comandante del comando operativo di vertice Interforze (Coi), generale di corpo d'armata Luciano Portolano, il comandante di Kfor, generale di divisione, Franco Federici, autorità militari, civili, religiose, e folte rappresentanze dei diversi contingenti nazionali. Lo riferisce un comunicato stampa. Il generale Federici, nel presiedere il passaggio della bandiera della Nato ha evidenziando come Kfor sia la missione più longeva della Nato e allo stesso tempo rappresenti un successo per l'Alleanza, considerato l'attuale clima di sicurezza in cui le comunità del Kosovo possono vivere sottolineando come il lavoro di squadra e la coesione, sono caratteristiche necessarie per rispondere al meglio al mandato ricevuto, qualità che i militari italiani hanno saputo esprimere nel più stretto significato del motto "As one we progress", coniato per la Kfor XXV. Mulè ha espresso l'apprezzamento della Difesa per i lodevoli risultati conseguiti dal contingente italiano nel pieno rispetto del mandato internazionale, sottolineando la delicatezza del lavoro svolto dagli uomini e dalle donne appartenenti a tutte le Forze Armate italiane, che é sempre apprezzato da tutte le Autorità politiche e militari, nazionali ed internazionali, ma soprattutto dalle Istituzioni e dalla popolazione kosovara. "Vedo davanti a me eroi che hanno portato lustro all'Italia ed esportato in questo Paese valori quali libertà e democrazia", ha detto il sottosegretario Mulè durante il suo discorso. (Com)